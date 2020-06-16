Pazaryeri Gençlik Merkezindeki çalışmalarda sona gelindi Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde inşaatı süren Gençlik Merkezi'nde sona gelindi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde inşaatı süren Gençlik Merkezi'nde sona gelindi.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve Bilecik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik Merkezine gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan İl Müdürü Özdemir, merkezdeki çalışmaların hızla sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün yapılan çalışmaları yerinde görmek ve eksiklikleri gidererek temmuz ayı açılışlarına hazır hale getirmek için incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz bahçe peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. İnşallah kısa sürede ilçe gençlerimize, öğrencilerimizin yararlanabileceği modern bir gençlik merkezi faaliyete geçecek."

Kaynak: AA