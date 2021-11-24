Pazaryeri Gençlik Merkezi'nden "Isıtan Eller" projesi etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri Gençlik Merkezi'nden "Isıtan Eller" projesi etkinliği

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Pazaryeri Gençlik Merkezi'nden

Pazaryeri Gençlik Merkezi ile Erzurum Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hayata geçirilen "Isıtan Eller" Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere bot gönderildi.

ERZURUM (AA) - Pazaryeri Gençlik Merkezi ile Erzurum Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hayata geçirilen "Isıtan Eller" Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere bot gönderildi.

Pazaryeri Gençlik Merkezi üyelerince Erzurum Narman ilçesindeki 3 köy okuluna kışlık bot gönderildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz ve genç gönüllülerce kolilere yerleştirilen kışlık botlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere kargo ile Erzurum Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.

Pazaryeri Gençlik Merkezi'nden Isıtan Eller projesi etkinliği

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar! 'Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar?' sorusuna, 'Pasta yiyorlar' cevabı

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar! "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar?" sorusuna, "Pasta yiyorlar" cevabı

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title