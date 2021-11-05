Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüleri ortak kullanım alanlarında temizlik yapıyor - Haberler
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Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüleri ortak kullanım alanlarında temizlik yapıyor

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüleri ortak kullanım alanlarında temizlik yapıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğünce başlatılan gönüllülük hareketi devam ediyor.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğünce başlatılan gönüllülük hareketi devam ediyor.

Pazaryeri Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlerden oluşan topluluk her hafta ilçedeki cami, okul, köyevi gibi ortak kullanım alanlarında temizlik yaparak topluma örnek olmaya çalışıyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz ve personeli, cuma namazı öncesi Pazaryeri Yüzbaşı Mahalle Camisinde kapsamlı temizlik yaptı. Bu çalışma mahalle halkı tarafından takdirle karşılandı.

Akyüz, yaptığı açıklamada, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarla toplumun sık kullandığı mekanlara karşı daha duyarlı olunmasını sağladıklarını ifade etti.

Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüleri ortak kullanım alanlarında temizlik yapıyor

Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüleri ortak kullanım alanlarında temizlik yapıyor

Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllüleri ortak kullanım alanlarında temizlik yapıyor

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri
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