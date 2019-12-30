Pazaryeri beyaza büründü
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Pazaryeri beyaza büründü

Bilecik il merkezi hariç ilçelerindeki yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

30.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:27
Pazaryeri beyaza büründü

il merkezi hariç ilçelerindeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Bilecik'in ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar yağışı çevreyi tamamen beyaza bürürken kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi köylerde etkili olay yağış ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yağan karın keyfini çocuklar çıkardı. Vatandaşlar karın bu yıl geç yağdığını belirterek, karın bereket olduğunu ifade ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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