Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği
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Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarına belediye tarafından yem desteği sağlandı.

02.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:28
Pazaryeri Belediyesinden yaban hayvanlarına yem desteği

'in ilçesinde, yoğun kar yağışı olan bölgelerde yaşayan yaban hayvanlarına belediye tarafından yem desteği sağlandı.

Belediye Başkanı , Destek Hizmetleri ekipleriyle Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'na giderek yaban hayvanlarına ve bölgedeki köpeklere yem bıraktı.

Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "İlçemiz genelinde kar yağışının başlaması ile beraber sokakta yaşayan hayvanlar için yiyecek bulmak biraz daha zorlaşıyor. Özellikle ilçe merkezinden uzak mesire alanlarımızda sokak hayvanlarına yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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