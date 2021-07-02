Pazaryeri Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıda, 6 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, imar komisyonu raporu, belediye şirketine sermaye aktarımı, yeni gelen yol süpürme ve kazıcı yükleme araçlarının haczedilmemesinin konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun