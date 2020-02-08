Pazaryeri Belediyesi şubat ayı belediye meclis toplantısı yapıldı

08.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:02

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şubat ayı Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı yapıldı.



Pazaryeri Belediyesi Belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapılan şubat ayı belediye meclis toplantısında tüm gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretleri, zabıta kadro değişikliğini, tarım hayvancılık turizm komisyonu oluşturulmasını görüştü.



Başkan Tekin, toplantı sonunda kısa bir açıklama yaparken, "Şubat ayı meclis toplantımızı belediye meclis üyeleri arkadaşlarımız ile gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum alınan kararlar ilçemize hayırlı olsun" dedi.



Meclis toplantısına AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan da katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA