Pazaryeri Belediyesi personeline "Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görevli personele "İlk yardım hayat kurtarır." sloganıyla "Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görevli personele "İlk yardım hayat kurtarır." sloganıyla "Temel İlk Yardım Eğitimi" verildi.

Belediye hizmet binasında İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi iş birliğiyle düzenlenen eğitime 14 personel katıldı.

16 saatlik eğitimde herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlileri gelinceye kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama teknikleri anlatıldı.

İlk yardımda bilinçsiz müdahalelerin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, yetişkin, çocuk ve bebek olmak üzere üç kategoride detaylı bir uygulamayla personel bilgilendirildi.

Eğitimde hasta veya yaralının temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpmaları, bilinç bozuklukları ve zehirlenme gibi birçok konuyu ele alan eğitmenler, ayrıntılı bir şekilde personelin eğitimlerini tamamladı.

Yazılı sınavda başarılı olan personele, hayatın tüm alanında önemi olan İlk Yardım Eğitimi Sertifikası verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun