Pazaryeri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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Pazaryeri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN - Haberler | Güncel
Pazaryeri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, 15 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Toplantıda, 2020 yılı denetim, faaliyet ve plan bütçe komisyonu raporlarının görüşülmesi, Küçükelmalı Tabiat Parkı ile ilgili belediye başkanına yetki verilmesi konuları oy birliği ile kabul edildi.

Meclis başkan vekilliklerine Hüseyin Ünal, Mehmet Duvan, meclis katipliklerine, Selami Özdil, Gökhan Değirmen, imar komisyonuna Bayram Benli, Mehmet Uzun, Hüseyin Ünal, plan bütçe komisyonuna Selami Özdil, Gökhan Değirmen, Mehmet Duvan ve belediye encümen üyeliğine Erkan Karakaş ile Volkan Onur oy birliğiyle seçildi.

İlçede bulunan Yıldırım Caddesinin isminin Alparslan Türkeş Caddesi olarak değiştirilmesi, pandemi dolayısıyla geçici olarak düğün ve nişan için kullanılan Kültür Merkezi salonlarının kira bedelleri 1300 liradan 500 liraya, hanımlar lokalinin kirasının 1000 liradan 350 liraya indirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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