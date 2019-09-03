Pazaryeri Belediyesi Meclisi toplandı

03.09.2019 16:36

Pazaryeri ilçesinde belediye meclisinin eylül ayı toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, hazırlanan gönüllü çalışma taslağı ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve belediye iş birliğiyle çiftçilere destek amaçlı donanım alımı konularının görüşülmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

Başkan Tekin, alınan kararların ilçe hakkında hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA