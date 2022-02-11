Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
 - Güncelleme:
Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Pazaryeri Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda, 7 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretleri, meclis üyelerinin huzur hakkı, Plan Bütçe Komisyonu raporu, vatandaşlardan gelen dilekçeler gibi konular oy birliğiyle kabul edildi.

2022 yılının şubat ayı toplantısını yaptıklarını ifade eden Tekin, ilçe yararına olan işlerde birlik ve beraberlik içinde hareket eden meclis üyelerine teşekkür etti.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Zekiye Tekin, Pazaryeri, İtfaiye, Zabıta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title