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Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel
Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki birleşimde 5 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Çarşı Mahallesi 98 ada 7 parselin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri, Dereboğaz mahallesi 257 ada 37 nolu parselin satışı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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