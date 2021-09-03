Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Pazaryeri Belediyesi eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediyesi eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.
Pazaryeri Belediyesi toplantı salonundaki birleşimde 7 gündem maddesi görüşüldü.
Toplantıda görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.
Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun