Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
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Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Pazaryeri Belediyesi eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonundaki birleşimde 7 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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