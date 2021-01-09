Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
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Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

09.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:33
Pazaryeri Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, başkanlığında yapıldı.

Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyelerince,11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Denetim komisyonu seçimi, mevsimlik işçi çalıştırılması, 2021 yılı meclis tatilinin görüşülmesi, kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücreti, tam zamanlı sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılması ve ücretleri, İmar Komisyonu raporu, "Topraktan Sofralara Kadın Eli" projesi için bahse konu tesisin kurulması ve taşınmaza her türlü onarım, bakım ve uygunluk için Belediye Başkanlığına harcama yetkisi verilmesinin gündeme alınması konuları oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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