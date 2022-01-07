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Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Pazaryeri Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyelerince,12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, denetim komisyonu için Mehmet Duvan ve Bayram Benli Selami Özdil'in görevlendirilmesi ve mevsimlik işçi çalıştırılması kararlaştırıldı.

2022 yılı meclis tatilinin görüşüldüğü toplantıda kısmi zamanlı avukat çalıştırılması ve ücreti, tam zamanlı sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılması ve ücretleri, Akgün fabrikasının su ücreti, plan bütçe komisyonu raporu, 2 vatandaşın arsa ve adres güncellemesi konuları da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek alınacak kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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