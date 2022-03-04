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Pazaryeri Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

AA, İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Plan Bütçe Komisyon raporları, imar komisyon raporları, kanal kazıcı ve yükleyici kepçe fiyat tarifesi, önergeler görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Başkan Tekin, toplantı sonunda meclis üyelerine aldıkları karar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Zekiye Tekin, Bilecik, Mart, Güncel, Haberler

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