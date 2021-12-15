Pazaryeri Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyenin bütün birimleri ve ekipmanları ile kışa hazır olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar ve kış hazırlıkları hakkında ilgililerden bilgi alan Tekin, yaptığı açıklamada, Pazaryeri Belediyesi olarak ilçenin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ettiklerini bildirdi.

Belediye Başkanı Tekin, şunları kaydetti:

"Malumunuz kış mevsiminin başındayız. Buna ilişkin olarak atölyelerimizde incelemelerde bulunduk. Pazaryeri Belediyesi bu anlamda ekibi ve geniş bir donanım ağıyla kışa hazır. Kar küreme, tuzlama araçlarımız ve ekibimiz ile kışın bereketini karşılamaya hazırız. Ben bu anlamda bütün çalışma arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel ve verimli bir kış mevsimini en rahat şekilde geçiririz."

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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