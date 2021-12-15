Pazaryeri Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pazaryeri Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Pazaryeri Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyenin bütün birimleri ve ekipmanları ile kışa hazır olduğunu söyledi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyenin bütün birimleri ve ekipmanları ile kışa hazır olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar ve kış hazırlıkları hakkında ilgililerden bilgi alan Tekin, yaptığı açıklamada, Pazaryeri Belediyesi olarak ilçenin birçok noktasında faaliyet göstermeye devam ettiklerini bildirdi.

Belediye Başkanı Tekin, şunları kaydetti:

"Malumunuz kış mevsiminin başındayız. Buna ilişkin olarak atölyelerimizde incelemelerde bulunduk. Pazaryeri Belediyesi bu anlamda ekibi ve geniş bir donanım ağıyla kışa hazır. Kar küreme, tuzlama araçlarımız ve ekibimiz ile kışın bereketini karşılamaya hazırız. Ben bu anlamda bütün çalışma arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. İnşallah güzel ve verimli bir kış mevsimini en rahat şekilde geçiririz."

Pazaryeri Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title