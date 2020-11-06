Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı

Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.

Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyelerince, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Dodurga Belediyesi ile kardeş belediye olunması konusu, arsa satışı, belediye dükkanlarının yeni satış fiyatı tespiti, Almanya-Taufkirchen Belediyesi ile kardeş belediye olunması, konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Tekin, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN