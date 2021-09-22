Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor - Haberler
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Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların mahalle muhtarlarına ilettikleri sorunlar anında çözüme kavuşuyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların mahalle muhtarlarına ilettikleri sorunlar anında çözüme kavuşuyor.

İlçede 6 mahalle muhtarlığı bulunan Pazaryeri Belediyesi muhtarlar ile koordineli çalışmalar sonucu muhtarlara vatandaşlar tarafından iletilen istekler ve şikayetler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarlarının belediyenin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlardan gelen talepleri dinledi.

Başkan Tekin "Muhtarlarımızla beraber çalışacağız demiştik. İlçemize hizmet maksadıyla muhtarlarımız ile her hafta bir araya gelip onların sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mahallelerimizin sorunlarını yerinde inceledik, ivedilikle sorunlarını çözüme kavuşturduk. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtarlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor

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Haber: Pazaryeri Belediyesi ile muhtarlara iletilen sorunlar anında çözüme kavuşuyor - Haberler
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