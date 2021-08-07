Pazaryeri Belediyesi ekipleri Köyceğiz'e ulaştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir haftadan beri devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi yangın bölgesine uzman kadrodan oluşan ekiple birlikte su tankeri yolladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir haftadan beri devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi yangın bölgesine uzman kadrodan oluşan ekiple birlikte su tankeri yolladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konuyla ilgili; "Ne yazık ki ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarımız devam ediyor. Devletimiz her birimi ile yangınların başladığı ilk günden beri mücadelesini sürdürüyor. Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında orman işçilerimiz ve vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetti, birçok canlı hayvanlarımız telef oldu. Ne yazık ki vatandaşlarımız evlerinin yanması sonucu evsiz kaldı. Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizden yangın bölgesine gerek orman bölge araçlarına, gerek itfaiye araçlarına, su takviyesi ve yangın söndürme amaçlı su tankerimizi ve uzman kadrodan oluşan ekibimizi yolladık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, mağdurlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızın acısını yürekten paylaşıyor, mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı