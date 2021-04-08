Pazaryeri Belediyesi Bem-Bir Sen ile "Sosyal Denge Tazminatı" sözleşmesi imzaladı
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Pazaryeri Belediyesi Bem-Bir Sen ile "Sosyal Denge Tazminatı" sözleşmesi imzaladı

Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN - Haberler | Güncel
Pazaryeri Belediyesi Bem-Bir Sen ile 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzaladı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında memurlara "Sosyal Denge Tazminatı" ödenmesi için sözleşme imzalandı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında memurlara "Sosyal Denge Tazminatı" ödenmesi için sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bem-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Güray Karamankaya, Başkan Yardımcısı Tevfik Dinç ve Pazaryeri Sorumlusu Cengiz Sarı ile sosyal denge tazminatı sözleşmesinin imza töreni için makamında bir araya geldi.

Toplantıda taraflarca belediyede görev yapan memurlar için sözleşmeye imza atıldı.

İmza töreninin ardından Belediye Başkanı Tekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde memur olarak görev yapan personelimiz için Bem-Bir-Sen ile imzaladığımız Sosyal Denge Tazminatının hem personelimize hem de ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN

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