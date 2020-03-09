Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı - Haber
Fen İşleri Müdürlüğü, Pazaryeri, Güncel

Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce "bahar mevsimi temizlik çalışmaları" başlatıldı.

09.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı

Bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce "bahar mevsimi temizlik çalışmaları" başlatıldı.


Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çevre temizlik çalışmalarına ilk olarak İlçe Şehitliğinden başladı. Hava şartları dolayısı ile deforme olan temsili mezar taşlarının ve ağaçların budama, bakım ve onarım işleri tamamlandı. Caddelerde yol yıkama çalışmaları devam ederken, çevre temizlik ekipleri de ara sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Belediye ekiplerimiz ile birlikte ilçemizde bahar temizliği çalışmalarımızı başlattık. İlçe Şehitliğimizdeki bakım ve onarım çalışmalarımızın ardından, Bahattin Şeker ve Bursa caddelerinde yol yıkama çalışmalarımız ve ara sokaklarda çevre temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Çevre temizlik çalışmalarımızı yıl boyunca sürdüreceğiz. Özveri ile çalışan belediye personelime çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her şey güzel bir Pazaryeri için" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Angela Merkel James Jeffrey İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Haluk Levent
Spor Falcao Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Pazaryeri Belediyesi bahar temizliğine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:42:28. #1.15#