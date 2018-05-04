Pazaryeri Belediye Meclisi Toplandı
Pazaryeri Belediye Meclisi'nin mayıs ayı mutad toplantısı yapıldı.
Pazaryeri Belediye Meclisi'nin mayıs ayı mutad toplantısı yapıldı.
Belediye Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 9 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.
Toplantıda, 2017 yılı kesin hesabı, yıkılacak derecedeki yapıların tespiti, imar plan tadilatları, ihdas işleminden çıkan parsellerin satışı, iller bankası kontrol ücreti, Belediye adına borçlanma yetkisi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Dilek ve temennilerin ardından meclis, ilçede taksicilik yapan esnafları kabul ederek sorunlarını dinledi.