Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı yapıldı
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Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

08.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:07
Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı yapıldı

'in İlçe Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleştirildi.


Pazaryeri Belediyesi'nde yapılan toplantıda, denetim komisyonu seçimi, 2020 yılında belediye meclis ayının belirlenmesi, mevsimlik işçi çalıştırılması, kısmi zamanlı çalıştırılması, tam zamanlı sözleşmeli veteriner ve tekniker çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. Görüşülen maddeler oy birliği ile kabul edilirken Başkan Tekin, alınan kararların ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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