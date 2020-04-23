Pazaryeri Belediye ekipleri her eve bayrak dağıttı
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı her eve Türk Bayrağı dağıtıldı.
23.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:57
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı her eve Türk Bayrağı dağıtıldı. Pazaryeri Belediyesi tarafından dağıtılan 3 bin bayrağı alan vatandaş, bunları evlerin girişlerine ve camlarına asarken, bu güzel jestten dolayı belediyeye teşekkür ettiler. - BİLECİK
Kaynak: İHA