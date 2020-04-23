Pazaryeri Belediye ekipleri her eve bayrak dağıttı Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı her eve Türk Bayrağı dağıtıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı her eve Türk Bayrağı dağıtıldı. Pazaryeri Belediyesi tarafından dağıtılan 3 bin bayrağı alan vatandaş, bunları evlerin girişlerine ve camlarına asarken, bu güzel jestten dolayı belediyeye teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA