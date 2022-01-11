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Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, görme engelli vatandaşı ziyaret etti

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, görme engelli vatandaşı ziyaret etti
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 7-14 Ocak Beyaz Baston Farkındalık Haftası nedeniyle ilçedeki engelli bir vatandaşa ziyarette bulundu.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 7-14 Ocak Beyaz Baston Farkındalık Haftası nedeniyle ilçedeki engelli bir vatandaşa ziyarette bulundu.

Tekin ve Bozüyük Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Akca, ilçede yaşayan görme engelli Kıymet Güler'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Tekin, Güler'in sorun ve isteklerini dinlediklerini söyledi.

Görme engelli hemşerilerinin yaşamlarını kolaylaştırmanın ortak sorumlulukları olduğunu kaydeden Tekin, "Hoşgörünün, empatinin arttığı bir gelecek diliyoruz. Toplumun bir parçası olan görme engelli vatandaşlarımızın sadece bu hafta hasebiyle değil her zaman yanlarında olmalıyız." diye konuştu.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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