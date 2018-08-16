Pazaryeri Bayrama Hazırlanıyor

Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri tarafından cadde ve sokaklar temizlenerek, bayrama hazır hale getiriliyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar sonrası bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "İlçemizi bayrama hazırlıyoruz. Süpürge aracımız kaba pisliğini aldıktan sonra yıkama yapıyoruz. Bayram temizliğine ilçemizin her noktasında devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK