Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

18.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:55

Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İSTANBUL - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında polisler megafonlarla uyarılarda bulunurken, megakentin trafiği 22 seviyesine geriledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim'de görevli ekipler megafonlarla vatandaşlara kısıtlamanın başladığını ve evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan saat 18.00 sıralarında İBB verilerine göre yüzde 72 olan İstanbul trafiğindeki yoğunluk ise, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yüzde 22 seviyelerine geriledi. Mesai saatinin bittiği andan itibaren Cevizlibağ'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine yoğunluğun yaşandığı istikamette yolların boşaldığı gözlenirken, Edirne istikametine ise kısmen yoğunluğun devam ettiği görüldü.

Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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