Pazartesi okullar açılıyor mu? Sömester uzatıldı mı, uzayacak mı? 7 Şubat okullar açıldı mı, ders var mı?

Pazartesi okullar açılıyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Okullar yüz yüze mi olacak, Yarın okul var mı ve yarıyıl tatil uzatıldı mı gibi sorular, 6 Şubat Pazar günü öğrenciler, veliler ve binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor.Sömester uzatıldı mı, uzayacak mı? 7 Şubat okullar açıldı mı, ders var mı?

7 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILIYOR MU?

Pazartesi günü okulların eğitim ve öğretime hazır olacağını haftalar öncesinden vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasına çok az bir süre kala son durumu bir kez daha yineledi. Bakan Özer, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, "İkinci dönemin tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerinde bulunmuştu. Yarın 80 ilde okullar yüz yüze eğitime devam edecek. 6 Şubat Pazartesi günü ders başı yapılacak.

ISPARTA'DA 5 GÜN TATİL

Ancak bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Isparta'da ise eğitime 5 günlük ara verilecek. Bu süreçte öğrenciler, uzaktan eğitim ile derslere devam edecek. İşte, Isparta Valiliğinden yapılan o açıklama;

"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

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