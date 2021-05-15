Pazartesi kafeler, restoranlar açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?
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Pazartesi kafeler, restoranlar açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?

Pazartesi kafeler, restoranlar açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?
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17 gün devam eden ve 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma ile ilgili merak devam ediyor. Peki, Pazartesi kafeler, restoranlar açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?

17 gün devam eden ve 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma ile ilgili merak devam ediyor. Peki, Pazartesi kafeler, restoranlar açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak?

PAZARTESİ KAFELER AÇILACAK MI?

Pazartesi günü bitecek olan tam kapanma sonrası neler olacağını merak eden vatandaş "Tam kapanma sonrası yasaklar devam edecek mi? Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? Gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tam kapanma sonrası normalleşme adımlarına dair açıklamalarına geçileceği düşünülüyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi;"17 Mayıs sabah 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah" sözleriyle ifade etmişti.

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs Pazartesi günü bitecek tam kapanma sonrası kafeler açılacak mı? Konu ile herhangi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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