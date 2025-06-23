Pazartesi hangi diziler var? 23 Haziran Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesiakşamı hangi diziler var? Pazartesigünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gassal

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gassal

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"

00:15 Tutunamayanlar

01:45 Lingo Türkiye

02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Porto-Al Ahly"