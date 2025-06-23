Pazartesi hangi diziler var? 23 Haziran Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 23 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesiakşamı hangi diziler var? Pazartesigünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 23 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gassal
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"
00:15 Tutunamayanlar
01:45 Lingo Türkiye
02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Porto-Al Ahly"