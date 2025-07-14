Pazartesi hangi diziler var? 14 Temmuz Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi hangi diziler var? 14 Temmuz Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 14 TEMMUZ

14:10 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

22:45 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"

01:40 Kim Gitsin?

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