Pazartesi dizileri! Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

Pazartesi dizileri! Televizyon izleyicileri, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merakla araştırıyor. Kanalların yayın akışlarını araştıran izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi var öğrenmek istiyor. İşte Kanal D yayın akışı, ATV yayın akışı, SHOW TV yayın akışı, STAR yayın akışı, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak sorusu büyük ilgi görürken, kanal kanal yayın akışı arayışı devam ediyor. Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. İşte Pazartesi günü yayın akışları haberimizde...

PAZARTESİ DİZİLERİ

1.UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

2.ÇUKUR SHOW TV

3.YASAK ELMA FOX TV

4.SEFİRİN KIZI STAR TV

Bu akşam hangi diziler var?

1.UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

Uyanış: Büyük Selçuklu Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını ele almaktadır.

2.ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dâhil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.

3.YASAK ELMA DİZİSİ KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

4.SEFİRİN KIZI DİZİSİ KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.