Pazartesi AVM'ler açılacak mı? AVM'ler ne zaman açılacak?
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Pazartesi AVM'ler açılacak mı? AVM'ler ne zaman açılacak?

Pazartesi AVM'ler açılacak mı? AVM'ler ne zaman açılacak?
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Son yapılan kabine toplantısından sonra 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma sürecine geçildi. Sürecin sonuna yaklaşırken kapalı olan AVM'lerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, AVM 'ler ne zaman açılacak? AVM'ler saat kaçta açılacak? AVM'ler saat kaçta kapanacak?

Son yapılan kabine toplantısından sonra 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma sürecine geçildi. Sürecin sonuna yaklaşırken kapalı olan AVM'lerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Peki, AVM 'ler ne zaman açılacak? AVM'ler saat kaçta açılacak? AVM'ler saat kaçta kapanacak?

PAZARTESİ AVM'LER AÇILACAK MI?

17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sonrası AVM'ler açılacak mı? Sorsunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında açıkladığı tam kapanma uygulamasında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğunu bildirmişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Genelgenin muaf listesinde bulunmayan AVM'ler , 17 Mayıs sabahı 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası AVM'ler açılacak. AVM açılış ve kapanış saatleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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