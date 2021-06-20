Pazarspor Kulübü Başkanlığına Mustafa Taşkın yeniden seçildi
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Pazarspor Kulübü Başkanlığına Mustafa Taşkın yeniden seçildi

Pazarspor Kulübü Başkanlığına Mustafa Taşkın yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'in ekiplerinden Pazarspor'da, kulüp başkanlığına Mustafa Taşkın yeniden seçildi.

Misli.com 2. Lig'in ekiplerinden Pazarspor'da, kulüp başkanlığına Mustafa Taşkın yeniden seçildi.

Pazarspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, kulübün sosyal tesislerinde yapıldı.

Kulübün 231 delegesinin oy kullandığı kongrede, iki aday olarak girilen seçimlerde İhsan Şafak Balta 111, Mustafa Taşkın 119 oy aldı, bir oy ise geçersiz sayıldı.

Yeniden başkan seçilen Mustafa Taşkın, centilmence, dostluk içerisinde coşkulu bir kongre geçirdiklerini söyledi.

Seçilmiş bir başkan olarak sorumluluklarının çok daha ağır olduğunu vurgulayan Taşkın, "İlk işimiz Pazarspor çatısı altında tüm Pazar'ı birleştirmek. Önümüze bakacağız, transferlere, sezonun yeniden yapılanmasına bakacağız. Dostluk kazandı. Pazarspor kazandı. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Şafak Bey de Pazarspor'a faydalı işler yapmak için talip oldu. Bundan sonra birlikte Pazarspor'un daha iyi yerlere gelmesi için uğraşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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