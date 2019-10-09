Pazarspor (fotoğraflar)

Son dakika! ABD'den Türkiye'nin Suriye harekâtını başlatmasına skandal tepki: Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi
HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım
CNN Türk canlı yayını sırasında patlama oldu! Muhabir büyük panik yaşadı
Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var
Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti