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Pazarspor 90+6'da final vizesini kaptı

TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Pazarspor, Nevşehir Belediyespor'u maçın son saniyelerinde bulduğu golle 2-1'lik skorla geçerek finale yükseldi.

Pazarspor 90+6'da final vizesini kaptı
24.07.2020 01:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 02:18

TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Pazarspor, Nevşehir Belediyespor'u maçın son saniyelerinde bulduğu golle 2-1'lik skorla geçerek finale yükseldi.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Kapluhan xx, Seyfettin Ünal xx

Pazarspor: Ebubekir Elihoş xx, Şeyhmus Aksu xx, Mehmet Eksik xx, Kadir Kaan Yurdakul xx (Eray Karataş dk. 71 xx), Mithat Pala xx, Cevat Kuy xx, Aykut Civelek xxx, Fatih Ergen xx (Şahinali Terzi dk. 90+2 ?), Can Vural xx (Muhammed Ali Aydın dk. 84 ?), Mete Karahan xx, Mehmet Aytemiz xxx

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, İlker Günaslan xx, Onur Ural x, Ethem Pülgir xx, Okan Duran x, Youssef Yeşilmen xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Alper Yener x (Tolgahan Çiçek x dk. 46), Yasin Dülger xx, Oktay Gümüş xx (Ziya Şakar dk. 83 ?), Emre Gemici xx

Goller: Mehmet Aytemiz (dk. 36), Eray Karataş (dk. 90+6) ( Pazarspor), Yasin Dülger (dk. 57) (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: İlker Günaslan (dk. 44) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Cevat Kuy, Mete Karahan (Pazarspor), Ethem Pülgir, Yasin Dülger (Nevşehir Belediyespor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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