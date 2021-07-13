Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
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Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı

Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları başladı.

Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları başladı. Bayrama bir hafta kala pazardaki yerlerini alan üreticiler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satışa çıkardı. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir tokalaşarak pazarlık yapamayan alıcı ve satıcılar, normalleşme döneminde kıyasıya pazarlık ederek kurbanlık için anlaşmaya çalışıyor.

Arpayazı köyünden pazara gelen besici Mehmet Şirin Yıldırım, 650 kilogramken aldığı büyükbaş hayvanının şu anda 810 kilograma ulaştığını ve 19 bin TL'ye sattığını söyledi.

Muş hayvan pazarının açılmasıyla kurban alımı için geldiğini belirten vatandaşlardan Vedat Akçuru, "Bugün buraya kurbanlık almak için geldim. Kurbanımı aldım, Allah nasip ederse bayram için keseceğiz. Fiyatlar geçen yıla oranla hemen hemen aynı" ifadelerini kullandı.

Hayvan pazarına kurbanlık bakmaya geldiğini anlatan vatandaşlardan Orhan Koç da, alıcı olarak memnun olduğunu fakat satıcıların memnun olmadığını ifade etti. Geçen yılki satış fiyatlarına göre fazla bir fark olmadığını aktaran Koç, "Yüzde 10-20'lik bir fark söz konusu. Kurbanlıklar uygun" diye konuştu. - MUŞ

Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı
Pazarlıkta tokalaşma dönemi yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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