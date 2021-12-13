Pazarlık Usulüyle Taşınmaz Kiralama İhalesi Yapılması - Haberler
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Pazarlık Usulüyle Taşınmaz Kiralama İhalesi Yapılması

Pazarlık Usulüyle Taşınmaz Kiralama İhalesi Yapılması
Habermetre - Haberler | Toplum

Adana Büyükşehir Belediyesinin 15. 12. 2021 tarihinde 2886 sayılı yasanın 43. Maddesi hükmü gereğince pazarlık usulüyle 51/e maddesine göre taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır.

ADANA (Habermetre) - Adana Büyükşehir Belediyesinin 15. 12. 2021 tarihinde 2886 sayılı yasanın 43. Maddesi hükmü gereğince pazarlık usulüyle 51/e maddesine göre taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır.

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