Pazarlık Usulüyle Taşınmaz Kiralama İhalesi Yapılması
Adana Büyükşehir Belediyesinin 15. 12. 2021 tarihinde 2886 sayılı yasanın 43. Maddesi hükmü gereğince pazarlık usulüyle 51/e maddesine göre taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır.
ADANA (Habermetre) - Adana Büyükşehir Belediyesinin 15. 12. 2021 tarihinde 2886 sayılı yasanın 43. Maddesi hükmü gereğince pazarlık usulüyle 51/e maddesine göre taşınmaz kiralama ihalesi yapılacaktır.
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