Pazarların kurulması hem vatandaşı hem esnafı memnun etti

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından yayınlanan genelge ile açılmasına izin verilen semt pazarları Afyonkarahisar'da da pazarlar kuruldu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından yayınlanan genelge ile açılmasına izin verilen semt pazarları Afyonkarahisar'da da pazarlar kuruldu. Bir çok bölgede kurulan pazarlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar pazara sıra ile alındı.

Afyonkarahisar'da pazarcı esnafı Covid-19 tedbirlerine uygun olarak tezgah açtı. Pazarın kurulması ile vatandaşlar adeta pazarlara akın ederken, Eşrefpaşa-Fatih kapalı Pazar yerinde ise alışılmışın dışında yoğunluk yaşandı. Bölgeye gelen filyasyon ekipleri ile zabıta ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların hep birlikte pazara girmelerine izin verilmezken, güvenlik şeritleri ile kapatılan Pazar girişlerinde vatandaşlar içeri sıra ile alındı. Pazarın içinde devriye gezen ekipler ise zaman zaman pazarcı esnafı ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Uygulama herkesi memnun etti

Pazarcı esnaflarından Abdullak Pike, pazarda ürün sıkıntısı yaşanmadığını aksine ürün fazlalığı olduğunu dile getirdi. Kapalı kaldıkları zaman içerisinde esnaf olarak çok zarar ettiklerini kaydeden Pike, yoğunluğa rağmen satışların az olduğundan dert yakındı.

Bir başka pazarcı esnafı Şakir Yakan ise tezgah açmadıkları üzere zarfında hem maddi hem de manevi anlamda zarar gördüklerini kaydetti. Yakan ayrıca korona virüs salgınının artık sona ermesini istediğini ve bunun herkes için iyi olacağını sözlerine ekledi.

Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar ise bir haftadan bu yana Pazar olmadığı için istedikleri ürünlere ulaşamadıklarını belirterek, pazarın kurulmasının ekonomik anlamda kendileri için olumlu olduğunu ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı