Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı - Haberler
DHA, Güncel

Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı

Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladıİSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar, pazar alışverişini telefonla yapıyor.

06.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:34

Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı

İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar, pazar alışverişini telefonla yapıyor. Belediyenin servis aracı ile siparişler zabıta eşliğinde evlere teslim ediliyor.

65 yaş üstü vatandaşlar ve evinde yaşlı bakmakta olan kadınlar uygulamadan çok memnun olduklarını belirtti. Saniye Akçay, 'İki yaşlıya baktığım için dışarı çıkma imkanım yok. Çıksam aklım onlarda kalıyor. Bu hizmet sayesinde çok rahatladım. Pazarcı arkadaşlara ve belediyemiz zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum' dedi.

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinlerine yönelik başlattığı hizmetleri çeşitlendirerek devam ettiğini duyurdu. Belediye, sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazar yerlerine ulaşamayan ilçe sakinleri için pazarcılarla birlikte 'Sen gelme biz sana geliriz' projesini hayata geçirdi.

Uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar, telefonla ulaştıkları pazarcılara siparişlerini yazdırıyor. Pazarcı esnafı da meyvesinden kuru gıdasına kadar kendilerinden istenen yiyecek malzemelerini hijyenik ortamda paketliyor. Kendisinde bulunmayan ürünleri yanındaki tezgahlardan tedarik ediyor. Hazır hale gelen siparişler Bağcılar Belediyesi'ne ait minibüsle belirlenen adreslere servis ediliyor. Evlerin kapısına kadar Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve pazarcılar tarafından götürülen ürünler burada sahiplerine teslim ediliyor. Vatandaşlardan bu servis hizmeti için hiçbir ücret talep edilmiyor. Öte yandan pazarlarda ihtiyaç sahipleri için de ücretsiz alabilecekleri 'hayır köşesi' de bulunuyor.

'EVİMDE İKİ YAŞLIYA BAKIYORUM, DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

Servisi yapan ekipleri vatandaşlar dua ve güler yüzle karşılıyor. Sancaktepe Mahallesi'nde oturan ve hizmetten çok memnun kaldığını söyleyen Saniye Akçay, 'Evimde iki yaşlıya bakıyorum. O yüzden kendim de dışarı çıkamıyorum. Çıksam aklım onlarda kalıyor. Bu hizmet sayesinde çok rahat ettik. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere çok teşekkür ediyorum. Zorunlu olmadıkça herkesi evde kalmaya davet ediyorum. Dışarı çıkmayarak salgını yeneceğiz inşallah' dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her koşulda yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da '65 yaş üstü ilçe sakinlerimizi ve kronik hastalarımızı bu zor günlerinde de unutmadık. Her şartta olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Ekiplerimiz hangi semtte pazar kuruluyorsa orada servis hizmetini yürütüyor. Engelli ve yaşlılarımız için büyük bir kolaylık. Bu uygulama pazarcı esnafının da hemşerilerimizin de memnuniyetini artırdı' diye konuştu.

'Sen gelme biz sana geliriz' projesi ilçede kurulan 20 pazarın büyük çoğunluğunda uygulanıyor.

Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan: Maske satmak yasaktır, ücretsiz dağıtılacak Haberler
Erdoğan: Maske satmak yasaktır, ücretsiz dağıtılacak
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Kerem Alışık Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Pazarlarda 'Sen gelme biz sana geliriz' projesiyle evlere servis başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 19:10:37. #1.15#
title