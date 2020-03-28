Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor.

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor. Kaynak: Dunya.com