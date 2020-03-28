Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor
Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor.
28.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:24
Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor.
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Kaynak: Dunya.com