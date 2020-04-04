Pazarlarda maske ve eldiven takmak artık mecburi
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Koronavirüs, İnegöl

Pazarlarda maske ve eldiven takmak artık mecburi

Pazarlarda maske ve eldiven takmak artık mecburi Koronavirüs sebebiyle artık semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske takma mecburiyeti getirildi.

04.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:01
Pazarlarda maske ve eldiven takmak artık mecburi

Pazarlarda maske ve eldiven takmak artık mecburi

BURSA - Koronavirüs sebebiyle artık semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske takma mecburiyeti getirildi. İnegöl Belediyesi esnafa ücretsiz maske dağıttı. Pazar giriş ve çıkışlarına ise ayarlama yapıldı. Pazara gelenlerin ateşleri zabıta tarafından ölçülecek, alınacak gelenler ise geri çevrilecek.

Yeni genelgeyle artık semt pazarındaki esnaf ve pazara gelenlere maske takma mecburiyeti getirildi. İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, İnegöl'de açılan cumartesi pazarında esnafa ücretsiz maske dağıttı. Zabıta ekipleri esnafı bilgilendirerek maskesiz ve eldivensiz satış yapılmayacağını ifade etti. Öte yandan pazara gelen vatandaşlar artık tek bir noktada giriş yapacak. Çıkışlar ise farklı noktada gerçekleştirilecek. Oluşturulan alanda gelenlerin ateşleri ölçülerek içeriye alınacak, ayrıca gelenler ise içeri alınmayacak. Pazar alanında polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, 20 yaş altı gençlerinde evlerine çıkmamaları konusunda denetimler yapılıyor.

Pazarlarda maske ve eldiven takmak artık mecburi

Kaynak: İHA

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Pazarlarda maske ve eldiven takmak artık mecburi
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