Pazarlarda koronavirüsle ilgili yeni tedbirler devrede
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İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Ümraniye, Güncel

Pazarlarda koronavirüsle ilgili yeni tedbirler devrede

Ümraniye Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarlara yönelik yayınladığı genelgenin ardından Ümraniye'deki pazarlarda yeni tedbirleri uygulamaya başladı.

02.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:12
Pazarlarda koronavirüsle ilgili yeni tedbirler devrede

Ümraniye Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarlara yönelik yayınladığı genelgenin ardından Ümraniye'deki pazarlarda yeni tedbirleri uygulamaya başladı. Belediye ekipleri pazarların giriş ve çıkışlarını ayırarak tedbirlerini arttırırken, maskesiz gelen vatandaşlara da maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlara yönelik yayınladığı yeni genelgenin ardından harekete geçen Ümraniye Belediyesi, pazarlarda yeni tedbirleri hayata geçirdi. Ümraniye zabıtası genelge doğrultusunda daha pazar tezgahları kurulurken, pazarların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle ayırdı. Pazar tezgahları arasındaki mesafe ise 3 metreye çıkarıldı. Pazarcılar sık sık zabıta ekipleri tarafından maske ve eldiven kullanmaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlar için de tezgahlara uyarı yazısı bırakılarak ürünleri seçmemeleri istendi.

VATANDAŞA MASKE DAĞITTILAR

Pazarlara yönelik yeni tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini duyuran Ümraniye Belediyesi, aynı zamanda pazara gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı. Pazarın girişinde bekleyen zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske verirken belediyenin girişlere yerleştirdiği dezenfektan ürünlerini kullanmaları istendi. Pazarda görev yapan pazarcılar ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar, alınan tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Amiri Ergül Duman, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlarımızda koronavirüse karşı tedbir almak için pazarların girişinde bariyerlerle giriş ve çıkışı ayırdık. Ayrıca pazarın girişlerine el dezenfektanı koyduk, vatandaşları giriş ev çıkışlarda kullanmaları için. Pazarlarda sosyal mesafeyi korumak için tezgahlar arasında 3 metrelik mesafe oluşturduk. Vatandaşları ürünleri seçmemeleri konusunda da uyarıyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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