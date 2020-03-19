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Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

PAZARLARDA KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALTINDA ALIŞVERİŞ

KORONAVİRÜS salgınına karşı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, semt pazarlarında sadece gıda satılması konusunda tavsiye kararı aldıklarını söyledi.

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:41
PAZARLARDA KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALTINDA ALIŞVERİŞ

KORONAVİRÜS salgınına karşı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, semt pazarlarında sadece gıda satılması konusunda tavsiye kararı aldıklarını söyledi. Karar İBB ve ilçe belediyeleri arasında yapılan görüşmede gündeme geldi. Pazar yerlerinin dezenfekte edilmesi, pazarcıların eldiven ve maske takması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulması da bu görüşmede ele alındı. Semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması yönündeki tavsiye kararına bazı pazarcı esnafı tepkili. Kimi pazarcılar ise kararı destekliyor. Koronavirüs salgınına karşı semt pazarlarının tamamının kapatılması gerektiğini düşünenler de var.

BİRİSİ EKMEK YİYECEK DİĞERİ ONA MI BAKACAK

Bir pazarcı esnafı alınan tavsiye kararıyla ilgili, Birisi ekmek yiyecek diğeri ona mı bakacak O zaman biz bakalım onlar ekmek yesin. Bizim çocuğumuz yok mu Bu satışı yapan insanlar gıda üzerine mi yönelecek Bu yer ne olacak İşgaliye veriyoruz, ev geçindiriyoruz biz. Kira veren insanlarımız var. Ne olacak halimiz Mesela karar ne zaman bitecek Üç hafta mı sürer, dört hafta mı sürer Bu hafta içinde ihtiyacımız olmayacak mı şeklinde konuştu.

BİZ NE YİYECEĞİZ, BENİM DÖRT ÇOCUĞUM VAR

Bahçelievler'de kurulan bir semt pazarında çocuk kıyafetleri satan Akif Çakır, Kararı iyi değerlendirmiyorum. Biz ne yiyeceğiz Benim dört çocuğum var. İkisi ortaokula, ikisi üniversiteye gidiyor. Ben onları nasıl okutacağım Evim kira. Zaten pazarlarda iş yok. Ev nasıl geçinecek O zaman aylık gelirleri versin bu virüs kalkana kadar, biz de açmayalım ifadelerini kullandı.

İKİ, ÜÇ HAFTA, BİR AY HİÇ KİMSE AÇMASIN

Alınan tavsiye kararını destekleyen pazarcılar da var. Pazarcı Mustafa Çilinger, Bir haftadır evde yatıyorum. Evde sıkıldım, geldim mecburiyetten tezgah açtım. Devlet haklı. Keşke iptal etseler hiçbirimiz açmasak. İki, üç hafta, bir ay hiç kimse açmasın. Birimizden hepimize bulaşıyor. Hiç açmayalım daha iyi diye konuştu.

HASTA OLMADIĞIM İÇİN SADECE ELDİVENLE ÖNLEM ALIYORUM

Semt pazarında meyve satan ve ellerinde eldiven bulunan pazarcı esnafı İsmail Dağıstan, Her türlü tedbirimizi alıyoruz. Hem evde hem dışarıda hem ortamda nereye gidersek her türlü tedbiri alıyoruz. Devletimizin aldığı bir karar var. En iyi şekilde uymaya çalışıyoruz. Hasta olmadığım için sadece eldivenle önlem alıyorum. Müşterilerle de bir metre olmak şartıyla mesafeli şekilde işimizi yapıyoruz ifadelerini kullandı.

PAZARLARDA KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALTINDA ALIŞVERİŞ

Kaynak: DHA

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PAZARLARDA KORONAVİRÜSE KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALTINDA ALIŞVERİŞ

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