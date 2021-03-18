Pazarlarda HES kontrolü başladı

Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun alığı karar uyarınca Muratpaşa Belediyesi, semt pazarlarının girişlerinde HES kodu kontrollerine başladı. Haftada 28 pazarın kurulduğu ilçede, Zabıta Müdürlüğü pazar giriş – çıkış noktalarını da düzenlendi.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün aldığı kararlarla yüksek riskli iller kategorisinde yer alan kentte tüm açık ve kapalı semt pazarları ve toplantıcı halleri girişlerinde HES kodu kontrolü yapılması zorunluluğu getirdi. Bununla birlikte berberden kütüphaneye ve spor salonlarına, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının her türlü etkinlikleri için HES kodu sorgulaması zorunlu hale geldi.

Muratpaşa Belediyesi, kararın ardından semt pazarlarını giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak HES kodu kontrolüne başladı. Haftada 28 pazarın kurulduğu ilçede Zabıta Müdürlüğü, pazar yerinin büyüklüğüne göre 2'den az olmamak kaydıyla bariyerlerle girişler oluşturdu. Semt sakinlerinin girişlerde HES kodu kontrolü yapıldıktan sonra pazara girişine izin verildi. Yetkililer, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için belirlenen sokağa çıkma saatlerine uyulması konusunda uyarıda bulunurken uygulamanın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca konuyla ilgili yeni bir karar alana dek devam edeceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı