PAZARLARDA ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
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DHA, Güncel

PAZARLARDA ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Mikrop zaten parada.

15.03.2020 08:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 08:37
PAZARLARDA ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Mikrop zaten parada. Eskiden mesela para saymak için başparmağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz, onu kullanarak sayıyoruz

Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZİstanbul, (DHA) - KORONAVİRÜS endişesi nedeniyle semt pazarlarında eldiven kullanılmaya başlandı. Özellikle paradan bulaşabilme ihtimali olan virüs nedeniyle, pazarcılar ve vatandaşlar alışveriş sırasında eldiven kullanarak önlem alıyor.

Beşiktaş Cumartesi Pazarı'na gelen vatandaşların çoğu alışveriş sırasında paralarını uzatırken eldiven kullandı.

Vatandaşlar ellerini yüz, ağız ve burunlarına götürmekten kaçınmak için de maske kullanıyorlar. Üzerinde bakteriler bulunabilecek olan paralarla sürekli haşır neşir olan pazarcılar ise eldiven takıp, bol bol ellerini yıkayarak önlem aldıklarını ifade etti. Öte yandan pazarcılar, vatandaşların virüs endişesi ile kalabalık ortamlara girmekten kaçınması nedeniyle, pazarın önceki haftalara göre durgun olmasından şikayetçi.

MİKROP ZATEN PARADA

Bir pazarcı, Mikrop zaten parada. Eskiden mesela para saymak için başparmağımızı ağzımıza getirirdik. Şimdi öyle yapmıyoruz yanımıza su alıyoruz, onu kullanarak sayıyoruz. Ellerimizi devamlı yıkıyoruz. Para sürekli aldığımız için ona yapacak bir şey yok, elemanlarımıza eldiven taktırıyoruz dedi.

Pazarcı Tarık Aktaş ise, Pazarın şu anki halinden belli oluyor zaten insanlar tedirgin. Bilhassa toplu alanlara girmemeye özen gösteriyorlar. Bu da tabii ki pazarları etkiliyor. Mecburen paraya dokunuyoruz ama elimizden geldiğinde eldiven kullanmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşların zaten yüzde 50-60'ı eldiven kullanıyor. İnsanlar bu şekilde korunmaya çalışıyor ifadelerini kullandı.

BİR ELLE PARA ALIYORUZ, BİR ELİMİZİ NORMAL İŞLETİYORUZ

Pazarcı Murat Barışlı da, Hastalık bulaşmasın diye bir elle para alıyoruz, bir eli normal işletiyoruz müşteri ile diye konuştu.

Bir diğer pazarcı Cemal Yıldırım ise, Ben fazla takmıyorum ama mesela arkadaşlarımız eldiven kullanıyor. Ben çok takılmıyorum ama aslında sıkıntı büyük. Eldiven takmamız gerekiyor. Bazılarımız böyle pek üstüne düşmüyor, düşsek daha iyi olur. Pazar da geçen haftalara göre yoğunluk çok az dedi.

MADENİ PARALARI SİLİYORUM, KAĞIT PARALARI ELDİVENLE TUTUYORUM

Maskesini takıp alışverişe gelen Şennur Kırıştıoğlu, Ben elime evde bütün malzemelerim maskem, eldivenim hepsi hazırdı. Maskesiz asla çıkmam, kolonyam ve mendiller taşıyorum. Cüzdanım, telefonum hepsini temizliyorum. Alışveriş yaparken de eldiven takıyorum. Madeni paraları ıslak mendille siliyorum ama kağıt paralar olmuyor tabii ifadelerini kullandı.

Eldiven ve maske takarak alışveriş yapan Gülcan Altaş da, Eldiven taktım ama ne kadar geçerli bilmiyorum. Bence bu sadece psikolojik bir önlem çünkü eldivenle kendimi ne kadar koruyabilirim. Yüzüme ne kadar dokunmayabilirim bilmiyorum ama gerçekten psikoloji daha önemli olduğu için kendimi rahatlatıyorum. Çözüm olduğunu düşünmüyorum şeklinde konuştu.

PAZARLARDA ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

PAZARLARDA ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

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