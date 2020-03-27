Pazarlara koronavirüs düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle pazarlarda açıkta sebze-meyve satılamayacak, tezgahların arasında en az 3 metre mesafe olacak, satış yerleri en geç 19: 00'a kadar faaliyet yürütebilecek.
27.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:07
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle pazarlarda açıkta sebze-meyve satılamayacak, tezgahların arasında en az 3 metre mesafe olacak, satış yerleri en geç 19: 00'a kadar faaliyet yürütebilecek.
Kaynak: Dunya.com