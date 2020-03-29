Pazarlara korona virüs etkisi
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Pazarlara korona virüs etkisi

Pazarlara korona virüs etkisi Semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde semt pazarları artık saat 19.00'a kadar açık kalacak.

29.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:08
Pazarlara korona virüs etkisi

Pazarlara korona virüs etkisi

Semt pazarlarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor

BURSA - Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde semt pazarları artık saat 19.00'a kadar açık kalacak. Pazarda ise sadece meyve, sebze ve gıda ürünleri satanlar tezgah açacak. İnegöl'de kurulan semt pazarına vatandaşlar sabahın erken saatlerinde giderek alışverişlerini yaptı. Zaman zaman yoğunluğun olduğu pazarda tezgahlarda 1 metre mesafe ayarının streçlerle yapıldığı görüldü.

Pazarda sadece sebze, meyve ve gıda ürünleri satanlar tezgah açıyor. Pazarlarda en çok satılan ürünler ise C vitamini olan ürünler. Konuyla ilgili açıklama yapan pazarcı esnafı, "Sağlığımız için yapmak zorunda olduğumuz şeyleri yapıyoruz. İşlerimizde düşüş var, ama insanlar yemek zorunda olduğu için alışverişe çıkıyorlar. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Eldivensiz çalışmıyoruz. Biraz da insanların bize yardım etmesi gerekiyor bu konuda. Fiyatlar şu an aynı, önceden nasılsa yine aynı, herhangi bir değişiklik yok. Sadece limonda biraz artış var, en çok limon alıyorlar. Eldivenlerimizi taktık, aramızda birer ikişer metre boşluk bıraktık. Eskisi gibi insanlar pazarlara çıkmıyor Akşam 7'ye kadar açık olması bizim için iyi oldu. erkenden evimize gideceğiz. Değişiklik illa var, insanlar dışarı çıkmaya korktukları için pazarlar tenhalaştı. Yaşlılarımız zaten çıkamıyor. Buranın genellemesi yaşlı kesim olduğu için iş gençlere kalıyor. İşlerde düşme var. Mesafe konusu çok doğru bir şey. Eldivenle artık iş yapıyoruz. Zaten eldivenle de daha iyi oluyor" dedi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ise, "Ürünlerin güzelliğine, satıcının daha titiz davranmasına, fazla kurcalanmayan meyve ve sebzelere dikkat ediyoruz. Mesafeye dikkat ediyoruz. İnsanlara yaklaşmamaya dikkat ediyoruz. Daha boş yerlere gitmeye çalışıyoruz. Korona virüsünden sonra daha çok C vitamini olan ürünleri almaya çalışıyorum. Fiyatlar normal" dediler.

Pazarlara korona virüs etkisi

Kaynak: İHA

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Pazarlara korona virüs etkisi

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