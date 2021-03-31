Pazarlara kısıtlama düzenlemesi
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Pazarlara kısıtlama düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pazarlara kısıtlama düzenlemesi

Osmangazi Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak pazar yerlerinde düzenleme yaptı.

Osmangazi Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak pazar yerlerinde düzenleme yaptı. Cumartesi ve pazar günü kurulan pazarlar hafta içine alındı.

Risk haritasında yüksek riskli il sayısının 17'den 58'e yükselmesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edildi. Alınan kararlara göre kırmızı kategoride yer alan Bursa'da da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması olacak. Osmangazi Belediyesi, uygulanacak olan kısıtlamalarda hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması için semt pazarların kurulduğu günlerle ilgili düzenleme yaptı. Buna göre, hafta sonları kurulan semt pazarları hafta içine aldı.

Yapılan düzenleme ile birlikte 3 Nisan Cumartesi günü kurulması gereken Emek, Reyhan, Soğanlı-Çirişhane, Yeşilova, Soğanlı-Kanalboyu ve Hamitler Ali Bostancı pazarları, 2 Nisan Cuma günü kurulacak. 4 Nisan Pazar günü kurulması gereken Bağlarbaşı, Hürriyet, Ziraat, İvazpaşa, Koğukçınar, Dikkaldırım, Yenibağlar, Hamitler TOKİ, Demirtaş, Ovaakça, Çarşamba Çifti Pazarı ise 3 Aralık Pazartesi günü kurulacak. - BURSA

Pazarlara kısıtlama düzenlemesi
Pazarlara kısıtlama düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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